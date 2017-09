Ex-BBB Laércio é condenado a 12 anos de prisão por estupro de vulnerável

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça do Paraná condenou a 12 anos de prisão o ex-participante do programa "Big Brother Brasil", Láercio de Moura, a 12 anos de prisão. O ex-BBB foi condenado pelos crimes de estupro de vulnerável e armazenamento de material (foto ou vídeo) com cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. A decisão da Justiça é do final de agosto, mas foi divulgada nesta terça-feira (12) pelo Ministério Público do Paraná. O processo corre em segredo de Justiça. O ex-BBB também tinha sido acusado de tráfico de drogas, mas foi absolvido. Laércio está preso desde maio do ano passado acusado de estupro de vulnerável e de fornecer bebidas alcoólicas a menores de idade. As acusações são baseadas em artigo do Código Penal que define estupro de vulnerável qualquer tipo de contato sexual com alguém menor de 14 anos, ou sem discernimento para oferecer resistência. Entre as denúncias contra o ex-participante do "BBB" havia o testemunho de uma jovem, que entregou à polícia diversos prints de conversas com Láercio, entre 2012 e 2013. A garota de 17 anos, cuja identidade não foi revelada, teria se relacionado com o tatuador quando tinha 13 anos de idade. Na época, Láercio tinha 49. Ele também teria assediado a jovem por meio mensagens.