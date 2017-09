Tato e K2 são suspensos por mau comportamento em 'Malhação'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bóris diz a Dóris que falará com Ana Maria, a psicóloga da escola, sobre o caso de Lica. Todos sentem a falta de Tato na lanchonete de Roney. Dóris suspende Tato e K2 por mau comportamento e exige a assinatura das famílias dos dois no comunicado. Felipe discute com Lica. Ellen conta para Jota e Juca sobre a oferta de Bóris. Tina se incomoda com a proximidade entre Anderson e Samantha. Keyla se sente confusa em relação a Tato depois de conversar com Tina. MB e Felipe compõem uma música sobre Lica. Malu desconfia da ausência de Lica na escola e pede que Clara fique atenta. Ellen incentiva Keyla a pensar mais em si. Tato chega à casa de Aldo.