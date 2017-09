Motorista de carro-forte dirige 4 km na contramão para fugir de ladrões

MARTHA ALVES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O motorista de um carro-forte da Protege dirigiu por cerca de 4 km na contramão pela rodovia dos Tamoios, na região de Jambeiro (120 km de São Paulo), para fugir de ladrões, na noite desta terça-feira (12). Por volta das 20h, a quadrilha utilizou dois carros para forçar o motorista do blindado a parar no km 16, próximo à praça de pedágio. O carro-forte seguia do litoral no sentido São José dos Campos. Os ladrões dispararam vários tiros de fuzil contra o blindado. O motorista dirigiu por 4 km na contramão até acessar um desvio no km 20 da via que dá acesso a uma estrada de terra, na zona rural. No local, os vigilantes da Protege desembarcaram, trancaram o blindado e se esconderam no matagal. Os ladrões fugiram sem levar nada e os ocupantes do carro-forte saíram ilesos. A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) foi acionada por um motorista que viu a ação dos ladrões. Os policiais fizeram buscas na região, mas nenhum suspeito foi preso. O caso será registrado na delegacia de plantão de São José dos Campos.