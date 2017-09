Trens da linha 10-turquesa voltam a circular normalmente em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os trens da linha 10-turquesa (Brás-Rio Grande da Serra) da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) voltaram a circular normalmente na manhã desta quarta-feira (13). Por volta das 6h, houve falha em uma das composições e os passageiros tiveram que desembarcar na estação São Caetano (ABC Paulista). Segundo a CPTM, cerca de 40 minutos depois o trem foi retirado da via e a linha 10-turquesa voltou a funcionar normalmente. Durante o trabalho de liberação da via férrea, os trens circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Brás e São Caetano (ABC Paulista).