Setor de serviços recua 0,8% de junho para julho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O volume de serviços no país caiu 0,8% na passagem de junho para julho deste ano. Houve uma queda de 3,2% no setor, na comparação com julho do ano passado. Ocorreu também recuos de 4% no acumulado do ano e de 4,6% no acumulado de 12 meses, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta quarta-feira (13) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). As informações são da Agência Brasil. Em relação à receita nominal, houve queda de 0,1% na comparação com junho deste ano. No entanto, foram registradas altas de 1,9% na comparação com julho do ano passado, 1,7% no acumulado do ano e 0,7% no acumulado de 12 meses. Na passagem de junho para julho, cinco dos seis segmentos dos serviços apresentaram queda no volume: outros serviços (-2,8%), atividades turísticas (-2,1%), serviços profissionais, administrativos e complementares (-2%), serviços de transportes, auxiliares de transportes e correios (-0,9%) e serviços de informação e comunicação (-0,8%). O único setor que registrou alta foi o de serviços prestados às famílias, que cresceu 0,9%, puxado pelos serviços com alojamento e alimentação, com alta de 1,4%.