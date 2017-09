Juiz Sérgio Moro chega à sede da Justiça Federal

(foto: Franklin de Freitas)

O juiz Sérgio Moro chegou por volta das 9h50 desta quarta (13) à sede da Justiça Federal, no bairro Ahú, em Curitiba. Hoje, ele vai ouvir pela segunda vez o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em depoimento marcado para as 14 horas.

Nesse processo, Lula é acusado de receber propina da Odebrecht para a construção de uma sede do instituto que leva seu nome, em São Bernardo do Campo. Além disso, R$ 504 mil teriam sido usados para a compra de um apartamento vizinho à cobertura do ex-presidente. A defesa de Lula nega as acusações e alega que o processo é político.