Florada de ipê amarelo da Rodoviária é atração turística

(foto: Daniel Castellano/SMCS)

O ipê amarelo da Rodoviária de Curitiba virou atração para curitibanos e turistas. A exuberante florada de uma das árvores mais famosas da cidade virou cenário para fotos.

A beleza da árvore se completa com outros ipês mais altos que formam um pequeno bosque colorido no jardim da Rodoviária. “Difícil passar e não perceber essa maravilha da natureza. A gente quer mais é registrar mesmo porque onde moro não nunca vi um ipê assim tão lindo”, disse Aristides Fernando Ferreira, que é bombeiro e mora no Litoral do Paraná.

Protegido por lei, imune de corte, o ipê da Rodoviária é de pequeno porte, com uma copada mais larga e fechada. Essa característica deixa os galhos mais baixos e as flores ao alcance das mãos. Com o calor e o tempo seco, as flores tendem a permanecer por mais tempo na árvore.

Os ipês amarelos fazem parte da flora nativa do Paraná e, na florada, perdem todas as folhas transformando-se num grande buquê de flores. Curitiba tem vários em parques e praças, mas o da Rodoviária já virou referência. “Esse ipê faz parte do meu trajeto e todos os anos espero pra ver essa maravilha acontecer, é uma marca da cidade”, disse o ciclista Sílvio Rauth.