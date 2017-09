Nova 'Menina Superpoderosa' será revelada em outubro

(foto: Reprodução)

Finalmente o Cartoon Network irá revelar o grande mistério: a quarta Menina Superpoderosa, em um episódio especial que será exibido no canal na dia 19 de outubro, quinta-feira, às 19h30.



Neste especial exclusivo, a vida das três heroínas mais famosa da cidade de Townsville está de ponta cabeça. Mas, elas ganharão um reforço mais do que especial e vão se unir para salvar a cidade das forças do mal...e estarão mais poderosas do que nunca!



Os vilões de Townsville terão muito com o que se preocupar! Junte-se a Florzinha, Lindinha e Docinho para conhecer a mais nova e valente Menina Superpoderosa, só no Cartoon Network!



A série, desenvolvida pelo Cartoon Network Studios, tem a produção executiva de Nick Jennings (Hora de Aventura, Bob Esponja) e coprodução executiva de Bob Boyle (Clarêncio, o Otimista, Wow! Wow! Wubbzy!).