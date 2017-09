(foto: Divulgação)

Escritora, tradutora e blogueira, Fal Vitiello de Azevedo traz a Curitiba, pela primeira vez, três cursos nos quais se propõe a informar com profundidade e, ao mesmo tempo, leveza e informalidade, sobre arte, moda e escrita. “Vale o Escrito”, “Oficina de Arte” e “A moda, o corpo da mulher e o guarda-roupa: um desejo, um mercado, uma história” são os temas dos encontros a serem realizados na Casa Tangente, espaço que tem se destacado na programação cultural da capital paranaense, entre 28/9 e 3/10.

A primeira oficina (Vale o Escrito) vai tratar do processo de criação de texto literário. A autora de sete livros, entre os quais “Minúsculos Assassinatos e Alguns Copos de Leite” e “Sonhei que a Neve Fervia”, acredita que o processo de criação literária surge da necessidade e possibilidade de registro de nossas vidas, ideias e experiências. A oficina volta-se não apenas para aspirantes a escritores, mas também para profissionais que utilizam o texto criativo em seu dia a dia – como jornalistas, publicitários, professores, entre outros. O conteúdo será apresentado em duas noites, dias 28 e 29/9.

A Oficina de Arte é a mais conhecida, criada por Fal Azevedo há 13 anos e com centenas de alunos por todo o país, pois também é ministrada na modalidade on-line. O que é arte e qual sua necessidade, como acontece a produção artística e o que a liberdade de expressão tem a ver com isso são algumas reflexões a serem apresentadas e debatidas. Estudantes, profissionais e artistas em geral vão ganhar em aprendizado e inspiração durante todo o sábado (30/9) dedicado ao tema.

Elaborado como um aprofundamento de discussões levantadas durante as oficinas de Arte já realizadas por Fal Azevedo, o encontro “A moda, o corpo da mulher e o guarda-roupa: um desejo, um mercado, uma história” vai tratar das mudanças no olhar e na atitude do corpo feminino a partir do século XIX. A escritora vai demonstrar de que forma a moda transforma e é transformada, seu emprego milenar como agente social e manifestação cultural, principalmente a partir da Revolução Industrial até nossos dias. O tema encerra a série de cursos da autora em Curitiba, na noite do dia 3/10.

Mais sobre a palestrante

Fal Vitiello de Azevedo é formada em Letras e há 25 anos é tradutora técnica e literária, contando com mais de 150 livros traduzidos no currículo, além de ter publicado sete livros. Há quinze anos mantém um dos blogs mais antigos e conhecidos do Brasil, o Drops da Fal (www.dropsdafal.com) e atua como colunista em diversos sites. Ministra cursos de história da arte e história da moda há 13 anos.

Serviço

Oficina Vale o Escrito

Data: 28 e 29/9

Carga horária: 2 horas por noite (19h até 21h)

Investimento: 10 x de R$27,00 (inclui coffee break.)

Oficina de Arte

Data: 30/9

Carga horária: 6 horas (9h até 12h, 13h até 16h)

Investimento: 10 x de 39,00 (inclui almoço e coffee break)

Oficina “A moda, o corpo da mulher e o guarda-roupa: um desejo, um mercado, uma história”

Data: 3/10

Carga horária: 3 horas (19h até 22h)

Investimento: 10 x de 29 (inclui coffee break)

Pacote para os três cursos: R$ 490

Incrições até 19/9 no site sympla.com.br/falazevedo

Local: Casa Tangente (Rua Prefeito Angelo Lopes, 1653 – Hugo Lange)

Informações: (41) 3079-8004/99280-0083 e no Facebook da Casa Tangente