Sérgio Moro vira boneco de super herói de capa e cobra na mão

(foto: Franklin de Freitas)

Para evitar confronto, os apoiadores do juíz federal, Sérgio Moro, estão concentrados em frente ao Museu Oscar Niemeyer, na divisa dos bairros Centro Cívico e Ahú, onde fica a sede da Justiça Federal. Desde o meio-dia alguns manifestantes munidos de cartazes e apitos estão concentrados na esquina das Avenidas Marechal Hermes com Rua Manoel Eufrásio. Nos cartazes, pedem para que quem é quer ver o Lula atrás das grades buzine.

No começo da tarde, o movimento formado por cerca de 70 pessoas, ganhou o apoio de um boneco inflável do juiz Moro vestido com capa de super herói. Na mão esquerda, o boneco segura uma cobra na mão em alusão a uma jararaca.

"Se quiseram matar a jararaca, não fizeram direito, pois não bateram na cabeça, bateram no rabo, porque a jararaca está viva", disse o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em seu pronunciamento após ser conduzido coercitivamente para depor na sede da Polícia Federal, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, no dia 4 de março de 2016. Na época, a Polícia Federal cumpria mandados relativos a 24ª frase da Operação Lava Jato, quando ele estava sendo investigado por suspeita de ter formado um patrimônio pessoal de de forma ilegal.