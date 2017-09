Turismo em alta em Curitiba. Passeio de trem e torre são destaques

(foto: Divulgação/Serra Verde Express/SMCS)

Curitiba viveu um primeiro semestre animador para o setor do turismo. Um levantamento do Instituto Municipal de Turismo mostra que a capital paranaense foi destino de muitos viajantes, o que teve reflexo na movimentação do aeroporto e visitas aos atrativos turísticos, entre outros indicadores.

Para a presidente do Instituto, Tatiana Turra, o crescimento se deve a alguns fatores. “A consolidação como destino de turismo de negócios e eventos soma-se ao crescimento da demanda do turismo de lazer”, explica.

Nos seis primeiros meses de 2017, o número de desembarques no Aeroporto Internacional Afonso Pena foi de 1.556.494 em voos regulares - 11.452 desembarques internacionais. Com uma média de 259.416 desembarques ao mês, o número foi 3% maior que no mesmo período de 2016. Março foi o mês com mais movimento no aeroporto, totalizando 272.886 desembarques.

Dentre os atrativos turísticos, o maior destaque foi o passeio do Trem Turístico da Serra do Mar, que teve aumento de 34,3% no número de passageiros em relação ao mesmo período de 2016. No primeiro semestre, 87.629 passageiros fizeram o passeio. Tatiana lembra que o passeio é um dos principais produtos turísticos da região.

A visitação na Torre Panorâmica teve aumento de 5,2% em relação ao mesmo período de 2016, com 64.299 visitas. O Carnaval foi o feriado mais movimentado, com 3.491 visitantes, e os sábados foram os dias da semana com maior média de visitação - 25% do total.

Outro importante indicador do primeiro semestre foi o número de acessos à página do Instituto Municipal de Turismo. Foram 202.602 acessos no primeiro semestre de 2017, um aumento de 49% nos acessos à página em relação aos primeiros seis meses do ano passado. O número de acesso da alta temporada foi recorde, com mais de 90 mil acessos.

A Linha Turismo foi o assunto mais procurado, com 48.672 acessos, revela Tatiana, mas vários assuntos são consultados. “A página concentra informações institucionais sobre Curitiba como o que fazer na cidade, principais atrativos e roteiros turísticos”, afirma. O portal também oferece muitas informações úteis como hospedagem, onde comer, serviços e calendário de eventos. “Além disso o site também disponibiliza os editais das feiras de arte e artesanato, que são geridas pelo Instituto.”