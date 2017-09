Aos 65 anos, Liam Neeson diz que vai se aposentar dos filmes de ação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Liam Neeson anunciou nesta terça (12), durante o Festival de Cinema de Toronto, que vai se aposentar dos filmes de ação. Neeson ficou conhecido por seus trabalhos em dramas como "A Lista de Schindler" (1993) e "Gangues de Nova Iorque" (2002), mas assumiu o papel de herói de ação ao estrelar "Busca Implacável" em 2008 e, desde então, passou quase uma década protagonizando longas do gênero. "Eu tenho 65 anos. Eventualmente o público vai pensar: vamos lá, não dá mais", disse ele. O ator contou que vai lançar mais dois filmes de ação: "Hard Powder", sobre um motorista de caminhão que enfrenta traficantes, e "The Commuter", no qual um vendedor de seguros precisa descobrir a identidade de um passageiro de trem antes da última parada. "Esses serão os últimos. Não farei mais 'Busca Implacável' e outros filmes de franquias", afirmou.