Com Ali Smith e Paul Auster, Man Booker Prize divulga finalistas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Man Booker Prize, o principal prêmio literário da língua inglesa, divulgou nesta quarta-feira (13), a lista de seis livros que estão na final pelo troféu. A lista mistura pesos pesados a estreantes. Entre os veteranos, estão como Paul Auster, com o romance "4 3 2 1", e George Saunders, com "Lincoln in the Bardo" -sua estreia no gênero romance. Também entrou Ali Smith, pela quarta vez na final, com "Autumn". Os estreantes são a britânica Fiona Mozley, com "Elmet", e a americana Emily Fridlund, com "History of Wolves". A baronesa Lola Young, presidente do júri, disse que os livros eleitos são "únicos e intrépidos e pressionam os limites do convencional."