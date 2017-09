Grupo YANAY toca no Teatro SESI Portão este sábado

(foto: Divulgação)

Após turnê pela Europa, o grupo YANAY retorna para um show emocionante no dia 16 de setembro, a partir das 19h, no Teatro SESI Portão. As canções e a performance dos integrantes expressam o conteúdo poético-musical da banda, capaz de contagiar e sensibilizar a plateia com ritmos que misturam os principais gêneros musicais brasileiros.

O coletivo é formado pelos músicos Bernardo Bravo, Bruna Lucchesi, Catarina Schmitt, Du Gomide e pela artista visual e poeta Ísis Odara. Juntos, eles reúnem composições com referências indígenas do sul do Brasil, bem como da canção pop, da música instrumental e eletrônica. Com formação de instrumentos tipicamente brasileiros e pad eletrônicos, o projeto tem também como norte a improvisação e o jazz, construindo um show único, alegre e emocionante.

Neste ano de 2017, a experimentação do primeiro disco de YANAY passou pela Espanha, Portugal e Itália, após serem premiados e convidados a se apresentar na BEERKLEE - uma das mais conceituadas academias de música do mundo. A apresentação deste sábado, com entrada gratuita e classificação livre, acontece às 19h, no Teatro SESI Portão.

Teatro SESI Portão apresenta

Show com o grupo sonoro YANAY

Data: 16/09 Horário: 19h

Classificação: Livre

Valor: Gratuito

Local: Teatro SESI Portão

Endereço: Rua Padre Leonardo Nunes, 180 – Portão

Contato: (41) 3271-8469

Observação: Sujeito a lotação