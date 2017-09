RGs solicitados durante mutirão devem ser buscados até o dia 20

(foto: Agência Brasil)

Quase 1500 carteiras de identidade emitidas durante o Mutirão da Cidadania, que aconteceu no início de agosto no Bairro Novo, na Região Sul de Curitiba, ainda precisam ser retiradas pelas pessoas que as solicitaram. Quem esqueceu ou não teve tempo de pegar o documento tem até a quarta-feira (20) para buscá-lo.

As carteiras de identidade estão disponíveis na Administração Regional Bairro Novo, localizada na Rua Tijucas do Sul, nº 1700, no Sítio Cercado. Para retirá-las, basta levar o número de protocolo adquirido no Mutirão da Cidadania. Menores de idades precisam estar acompanhados dos pais.

Caso os documentos não sejam recolhidos até a data estipulada, serão enviados ao posto do Instituto de Identificação do Paraná (IIPR) da Rua da Cidadania do Carmo, no bairro Boqueirão. O procedimento para a retirada é o mesmo.

SERVIÇOS - Durante o Mutirão da Cidadania do Bairro Novo o IIPR confeccionou cerca de 3,6 mil carteiras de identidade. Além do RG, a feira, que foi promovida pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Curitiba, ofereceu outros 130 serviços à população nas áreas da saúde, educação, segurança, trabalho e assistência social. Os próximos mutirões vão acontecer na regional Cajuru, agora em setembro, na CIC, em outubro, e no Tatuquara, em novembro.

PARANÁ - De janeiro a agosto deste ano, o IIPR emitiu 419 mil documentos de identificação em todo o Estado, quantidade 10% superior a registrada no mesmo período do ano anterior. Somente durante os mutirões da cidadania organizados em várias cidades do Paraná foram emitidos cerca de 20 mil documentos em pouco mais de sete meses.