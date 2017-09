Setran começa a liberar bloqueios próximos à Justiça Federal, no Ahu

"As ruas no entorno da Justiça Federal já estão sendo liberadas. Apenas a Rua Vereador Washington Mansur com a Rua Eça de Queiroz permanece bloqueada. Agentes da Setran estão no local para orientar o trânsito", publicou a Setran no boletim de trânsito no site da Prefeitura de Curitiba nesta tarde de quarta-feira (13). Desde as 14 horas o ex-presidente Lula é interrogado pelo juiz Sérgio Moro no prédio da Justiça Federal.

Às 14h30, a Setran também informou que uma "manifestação a favor do ex-presidente Lula causava bloqueio parcial nos arredores da Praça Generoso Marques, em frente ao Paço Municipal. Uma das interdições é na Rua Riachuelo".