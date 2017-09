Shopping recebe exposição de Suculentas e Cactos

Os mini jardins invadiram as residências e espaços de trabalho. Com preços acessíveis e composições que encantam os olhos, o Shopping Jardim das Américas promove a 3ª Edição da Exposição de Suculentas e Cactos, em parceria com o Jardim de Pedra, Eu Amo Meu Jardim by Dani Castellar, Bela Suculenta, Skull Store, Luisa Artefatos de Concreto e Bazar das Suculentas. O evento será de 14 a 17 de setembro, no 1º Piso, com entrada gratuita.

Estarão à venda centenas de mudas de suculentas e cactos, de espécies diferentes, além de arranjos prontos para decoração, exposição de suculentas raras e importadas. Os preços das mudas custam a partir de R$ 3,00. Também promete chamar a atenção a impressão de vasos em 3D. “Desenvolvemos uma linha de produtos específica para quem gosta de jardim, feita de PLA, um plástico que provém de fontes renováveis. Além das opções a pronta entrega, mostraremos como é a impressão 3D e o público também poderá encomendar itens personalizados, inclusive com seus personagens favoritos, dando ainda mais estilo ao jardim”, conta Suelem Fonseca, da Skull Store impressão 3D.

Outra atração serão as oficinas, com turmas de 30 participantes e inscrições gratuitas feitas no dia da aula ou através do Sympla. “Terrário em Vidro de Conserva” é o tema do dia 14 de setembro, às 19h. No dia 15, às 19h, a oficina será de “Arranjos”. E, no dia 16, no mesmo horário, o tema será “Produção de Vasos de Cimento”.

Av. Nossa Senhora de Lourdes, 63, Jardim das Américas - Curitiba (PR)