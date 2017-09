Atlético aumenta mensalidade e critica torcida organizada

Torcida organizada na Arena da Baixada (foto: Geraldo Bubniak)

O Atlético Paranaense comunicou nessa quarta-feira (dia 13) o aumento do preço da mensalidade no Setor FAN (Buenos Aires e Coronel Dulcídio - superior e inferior) da Arena da Baixada. O valor sobe de R$ 100 para R$ 150 mensais já em outubro de 2017. Essa quantia já era cobrada em quase todos os setores do Estádio (exceto VIP e camarotes).



Segundo o clube, esse “desconto” de R$ 50 no setor FAN estava valendo desde 2013. Em nota oficial, a diretoria explicou a decisão. “É preciso lembrar que o referido acordo realizado em 2013, entre Diretoria e Torcida, estabeleceu o valor de R$ 100,00 na mensalidade nos setores FAN, como forma de incentivo a esses torcedores que até então alegavam existência e apoio incondicional ao Atlético. Além do desconto na mensalidade, o acordo estabeleceu vários outros benefícios, tais como: não utilização dos camarotes atrás da Organizada; um caixote para coordenação da Torcida; remoção das cadeiras; autorização de uso de bateria, faixas e bandeirões, mesmo que em prejuízo da adoção de ações comerciais pelo Clube neste espaço”, afirmou.



O clube acusa a organizada de não ter cumprido o acordo e publicou uma lista de incidentes. Veja abaixo

“Para que não se aleguem injustiças, registra-se aqui o histórico de alguns (dentre muitos) prejuízos causados pela Torcida Organizada 'Os Fanáticos':

2013 - Em virtude de uma briga entre membros das Torcidas Organizadas Os Fanáticos e Ultras no Atletiba realizado na Vila Capanema, o clube foi penalizado com perda de 02 mandos e multa de R$ 30 mil reais;



2013 - Perda de 09 mandos de campo para o ano de 2014, sendo 04 com portões fechados, multa de R$ 80 mil reais, prejuízo direto e indireto estimado em R$ 5 milhões (perda de receitas como bilheteria, custos/prejuízo financeiro e técnico por jogar fora), 25 ações judiciais movidas por torcedores pelo Brasil todo, inclusive uma Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público de Santa Catarina contra o Clube Atlético Paranaense, com o valor da causa em R$ 10 milhões de reais, em decorrência da violência protagonizada pelas organizadas do CAP e Vasco na cidade de Joinville em dezembro de 2013;



2016 - Apedrejamento ao ônibus do Clube e ameaças a toda comissão técnica no percurso ao aeroporto Afonso Pena para partida da semifinal contra o Flamengo pela Primeira Liga. Março de 2016;



2016 - Ameaças públicas por parte da Torcida Organizada os Fanáticos ao Atleta Walter Henrique da Silva. Abril de 2016;



2016 - Na partida realizada contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, o clube foi multado em R$ 1.500,00 por arremesso de objetos ao gramado. Maio de 2016;



2016 - Cuspe de torcedor, sócio do setor FAN, no goleiro Vanderlei Farias da Silva do Santos Futebol Clube. O clube foi multado em R$ 3.000,00. Junho de 2016;



2017 - Multa em R$ 10.000,00 pela invasão no estacionamento do estádio por parte de membros da Torcida Organizada. Julho de 2017;



2017 - Prejuízo financeiro de R$ 83.000,00 pela quebra de catracas na invasão ao Estádio na partida válida pela Copa do Brasil 2017, diante do Grêmio;



2017 - Tentativa de invasão ao CAT do Caju;

2017 - Retirada forçada de torcedores dentro do Setor FAN, Buenos Aires Inferior, para colocar faixas com as iniciais da Torcida ("TOF"), em descumprimento a decisão do Clube e em prejuízo de outros torcedores que tiveram que se deslocar à força de seus lugares para mais esta ação de indisciplina e desordem.”

A torcida Os Fanáticos ainda não se pronunciou sobre a decisão da diretoria do Atlético.