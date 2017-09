Homem é detido suspeito de assediar uma mulher dentro de ônibus em Curitiba

(foto: Joel Rocha/SMCS)

Um suspeito de assediar sexualmente uma passageira na linha de ônibus Pinhais-Campo Comprido foi detido pela Guarda Municipal de Curitiba no início da tarde desta quarta-feira (13/9).

Após acionamento pelo telefone 153, a Central de Operações de Defesa Social, uma equipe da Guarda fez a abordagem do suspeito no terminal do Capão da Imbuia. O suspeito, de 50 anos, foi encaminhado à Delegacia da Mulher de Curitiba. Uma testemunha do fato também compareceu ao local.

A ligação para o telefone 153 é a orientação da Secretaria Municipal de Defesa Social para denúncias de casos de assédio sexual em ônibus.