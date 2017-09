Alto da Glória terá bloqueios de trânsito para show do Maroon 5

(foto: Franklin de Freitas)

A partir das 9h da manhã desta quinta-feira (14/9), quatro pontos da região do Alto da Glória terão bloqueios de trânsito, devido ao show da banda norte-americana Maroon 5, no Estádio Major Antonio Couto Pereira.

As interdições acontecerão em dois pontos da Rua Mauá: com Dr. Goulin e com Simão Bolívar, além da esquina das ruas Amâncio Moro e Ubaldino do Amaral e do cruzamento entre Barão de Guaraúna, Augusto Severo e Dr. Goulin (veja o mapa).

Monitores de trânsito vão orientar os motoristas na região, com o apoio do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran).

A abertura dos portões para o show será às 17h, com previsão de início às 21h.