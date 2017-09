Governo quer abrir capital da Infraero, diz ministro dos Transportes

LAÍS ALEGRETTI BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella, negou nesta quarta-feira (13) que o governo tenha uma proposta para privatizar a Infraero e disse que a ideia é abrir o capital da empresa. "Não há nenhuma proposta para privatização da Infraero. [A empresa] é fundamental para o país. É preciso adequação de pessoal, enxugamento da empresa, é preciso que a empresa se modernize", disse, durante audiência pública na Câmara dos Deputados. Depois de dizer que o governo está "fazendo um estudo para apontar o melhor caminho para que a empresa fique sustentável", Quintella afirmou que a intenção é abrir o capital da empresa. Há divergência no governo em relação ao futuro da empresa. O tema gera controvérsias entre os ministérios do Transportes e do Planejamento. Em julho, a Folha de S.Paulo mostrou que o Ministério do Planejamento quer a extinção da empresa até 2018. "É preciso que processo de concessões [dos aeroportos] caminhe, ao lado do processo de fortalecimento da empresa. O privado e o público podem conviver perfeitamente", disse Quintella.