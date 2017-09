Atlético apoia movimento em prol de pacientes com doenças raras

O jogo do Brasileirão Série A entre Atlético Paranaense e Fluminense que acontecerá na Arena da Baixada, em Curitiba, no próximo dia 17/09 será especial. Os jogadores do Atlético entrarão com uma faixa do movimento Somos Raros Temos Pressa antes do início da partida.

A campanha reúne dezenas de associações e grupos de pacientes do Brasil, que representam mais de 50 patologias, entre doenças raras e graves, e chama atenção para um tema sério e que afeta a vida de vários pacientes: a falta de medicamentos essenciais para controle e tratamento de diversas doenças. Uma petição online foi criada no início do movimento e, em pouco tempo, já conta com mais de 5.500 assinaturas, e o objetivo é aumentar ainda mais esse número.

Remédios que deveriam ser fornecidos, gratuitamente, pelas autoridades públicas e que estão em falta há meses em diferentes estados do País. O movimento tem o objetivo de dar voz aos raros, sensibilizar a sociedade e mostrar que os pacientes têm pressa...pressa por saúde, pelo medicamento e, acima de tudo, pressa por VIDA!

Segundo estudos clínicos, as doenças raras são consideradas a segunda causa de mortalidade infantil no Brasil. Os números de casos dessas doenças equivalem ao mesmo que diabetes e asma. E o impacto da falta da medicação é imediato e acarreta sequelas irreversíveis ao paciente, podendo levá-lo, inclusive, a óbito. E quando se trata de saúde todo o tempo perdido é um tempo que não será recuperado pela pessoa que aguarda um medicamento indispensável para a vida.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) qualquer doença que atinja menos de um em cada 1.650 nascidos é considerada uma doença rara. Porém, esta definição nos leva a uma visão distorcida de que são poucas as pessoas acometidas por uma doença rara. Pela definição da OMS são mais de 8 mil doenças raras catalogadas, e se considerarmos todas elas juntas, estima-se que cerca de 6% a 8% da população mundial seja acometida por pelo menos uma patologia rara.

Instagram: @somosrarostemospressa

Para assinar a petição: https://change.org/p/11639260