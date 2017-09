O depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao juiz fedral Sérgio Moro, nesta quarta-feira (13), dominou os comentários e posts no Twitter no Brasil. Os quatro primeiros no trending topics eram hashtags ligados ao depoimento. Até as 16h30, estava assim: em primeiro o #ToComLula, seguido de Justiça Federal, Sergio Moro e #LavaJato.