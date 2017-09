China anuncia que vai ampliar o uso de etanol até 2020

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A China quer aumentar o uso de etanol em todo o país até 2020, informou o NDCR, órgão de planejamento econômico do país asiático. A principal medida deverá ser a mistura do biocombustível à gasolina, como ocorre no Brasil, um dos líderes mundiais na produção de etanol. Produzido no Brasil majoritariamente a partir de cana-de-açúcar, o etanol chinês deverá ter como matéria-prima o milho, grão produzido em grandes quantidades no país. As reservas de milho chinesas são estimadas em mais de 200 milhões de toneladas. Segundo a agência “AFP”, apenas 1% do volume de produtos petroleiros consumidos na China -maior mercado automobilístico do mundo- é biocombustível. O aumento da participação do etanol faz parte dos esforços do governo chinês para convencer a comunidade internacional de que o país tem se esforçado para diminuir as emissões de poluentes de combustíveis fósseis -os principais responsáveis pelas mudanças climáticas. "A previsão é de apoio até 2020 ao uso de etanol no conjunto do país e garantir uma cobertura máxima completa, reforçando as capacidades da indústria dos biocombustíveis", afirma o documento divulgado pelo NDCR. No longo prazo, a China também pretende utilizar outros tipos de matéria-prima que permitem a produção de etanol. "A China produz anualmente mais de 400 milhões de resíduos vegetais de palha ou silvicultura, 30% deles poderiam ser utilizados para produzir 20 milhões de toneladas de biocombustíveis", disse o governo. O objetivo da China é fazer mudanças graduais em suas fontes de combustíveis para aliviar a pressão internacional por um maior esforço do país na mitigação das mudanças climáticas e da poluição nas cidades do país. "Até o fim de 2025, [a China] deverá começar a produzir em grande escala etanol a base de celulose e a melhorar suas tecnologias para alcançar os padrões internacionais", diz o texto do NDCR.