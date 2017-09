Campeonato de Just Dance acontece no primeiro final de semana do Rock in Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No mês de setembro deste ano, a capital carioca recebe o Rock in Rio 2017. Mas, além da música, a cidade também será palco da competição carioca de Just Dance, um videogame de dança cujo objetivo é reproduzir a coreografia com perfeição. A disputa entre os dançarinos acontecerá nas Arenas Olímpicas do Rio de Janeiro durante a Game Experience, um evento de jogos que acontece nos dias 15 a 17 e 21 a 24 de setembro, concomitante ao Rock in Rio. A competição faz parte da seleção nacional de jogadores de Just Dance, que já passou por Fortaleza (CE), Recife (PE) e Belo Horizonte (MG). O torneio é organizado pela Ubisoft, a desenvolvedora do jogo Just Dance, em parceria com a Lagardère Sports Brasil e o Grupo Manga, e ocorrerá durante os dias 15 e 16. As finais acontecerão no palco principal do evento. Os vencedores de cada dia representarão o Rio de Janeiro na final nacional que acontece ainda esse ano, em São Paulo, e escolherá um representante brasileiro para a final mundial em Paris, na França. Para Bertrand Chaverot, diretor da Ubisoft na América Latina, "A atmosfera do Rock in Rio tem tudo a ver com Just Dance e o público vai curtir uma grande festa, com disputas emocionantes e um ambiente incrível."