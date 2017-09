TCE começa a julgar processos sobre desvios em obras de escolas

(foto: TCE/PR/Divulgação)

O Tribunal de Contas do Estado julga amanhã o primeiro dos 14 processos que apontam indícios de fraudes na construção ou reforma de escolas estaduais no Paraná. O relator é o conselheiro Ivan Bonilha, e o processo tem como base liminar concedida pelo presidente do TCE, conselheiro Durval Amaral, no final de junho de 2015, que determinou a paralisação do contrato e dos pagamentos à empresa construtora Valor, investigada na operação “Quadro Negro”.

A empresa era responsável pela construção das escolas estaduais Ribeirão Grande e Jardim Paulista, no município de Campina Grande do Sul (Região Metropolitana de Curitiba), e foi denunciada pelo TCE à Policia Civil, aos Ministérios Públicos Federal e Estadual e ao Tribunal de Contas da União, já que parte dos recursos desviados eram federais. A partir da decisão do TCE-PR foi iniciado procedimento para apurar o caso pela polícia.

