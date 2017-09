No banco, Alecsandro perde chance de alcançar artilharia de Paulo Baier

Alecsandro: 12º maior artilheiro da história do Brasileirão, desde 197 (foto: Geraldo Bubniak)

O centroavante Alecsandro, 36 anos, é o quarto maior artilheiro da Era dos Pontos Corridos do Campeonato Brasileiro. Desde 2003, o jogador fez 97 gols em 284 partidas. No Coritiba, porém, virou reserva e só fez um gol na edição 2017 da competição. Ele entrou em campo em apenas 15 das 23 rodadas – foi titular em oito e jogou como substituto em sete.

No banco, Alecsandro vai perdendo a oportunidade de subir na lista de maiores artilheiros. Ele está apenas dois gols atrás do ex-atacante Borges (ex-Paraná Clube e Cruzeiro) e nove gols atrás do ex-meia Paulo Baier (ex-Atlético-PR e Goiás). Os dois concorrentes estão aposentados. O líder da artilharia na Era dos Pontos Corridos, iniciada em 2003, é o centroavante Fred, com 131 gols. O jogador está no Atlético Mineiro e já marcou cinco gols em 15 jogos na edição 2017.

Em toda história do Brasileirão, iniciado em 1971, Alecsandro aparece em 12º lugar, com 103 gols em 293 partidas. Nesse ranking, está logo atrás do 11º colocado, Paulo Baier, com 108 gols em 405 jogos.

Na próxima partida, segunda-feira contra o Palmeiras, Alecsandro segue fora da equipe. Ele está emprestado pelo clube paulista e uma cláusula no contrato só permite que ele jogue contra a equipe de origem se pagar uma multa. Na última rodada, no Atletiba, o centroavante também ficou fora, mas por suspensão.

ARTILHEIROS NOS PONTOS CORRIDOS

Mais gols no Brasileirão desde 2003

1º Fred (Atlético Mineiro) 131 gols

2º Paulo Baier (ex-Atlético-PR) 106 gols

3º Borges (ex-Paraná) 99 gols

4º Alecsandro (Coritiba) 97 gols

5º Washington (ex-Atlético-PR) 84 gols

6º Luis Fabiano (Vasco) 82 gols

7º Diego Souza (Sport) 78 gols

8º Obina (ex-Bahia) 76 gols

9º Souza (ex-Goiás) 75 gols

10º Deivid (ex-Coritiba) 73 gols

ARTILHEIROS DESDE 1971

Mais gols desde o início do Brasileirão

1º Roberto Dinamite 190 gols

2º Romário 154 gols

3º Edmundo 153 gols

4º Zico 135 gols

5º Fred 132

6º Túlio 129 gols

7º Serginho 127 gols

8º Washington 126 gols

9º Luís Fabiano 116

10º Dario 113 gols

11º Paulo Baier 108 gols

12º Alecsandro 103 gols