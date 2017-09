Lucas Lucco e Pabllo Vittar lançam clipe com 'superprodução' em outubro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A misteriosa parceria entre Lucas Lucco, 26, e Pabllo Vittar, 22, será uma música chamada "Paraíso", com lançamento previsto para outubro. Em meados de agosto, o sertanejo e a drag queen trocaram comentários no Instagram, onde revelaram o trabalho juntos. Na época, eles apenas confirmaram a colaboração, sem mais detalhes. Em entrevista ao "Tv Fama!" (Rede TV!), exibida na terça (12), Lucas disse que a música já foi gravada. "Vamos fazer um clipe também, com uma superprodução. A ideia do roteiro é bem legal, diferente, e espero que o público curta bastante."