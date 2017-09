Homem de confiança de Ratinho Jr assume comando de secretaria

Redação Bem Paraná com blog Política em Debate

13/09/17 às 17:13 Redação Bem Paraná com blog Política em Debate

(foto: Divulgação SEDU)

Ex-diretor-geral da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, José Carlos Ortega, assumiu hoje o comando da Pasta, em substituição a Ratinho Júnior (PSD), que deixou o cargo ontem para reassumir o mandato na Assembleia Legislativa e se dedicar à pré-candidatura ao governo para as eleições de 2018. Ortega é “homem de confiança” de Ratinho Jr, o que significa que na prática, a secretaria vai continuar sob sua influência. A troca foi combinada com o governador Beto Richa (PSDB).

