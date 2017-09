(foto: Divulgação)

No dia 16 de setembro, sábado, a Valesul Chevrolet - maior rede de concessionária Chevrolet do Sul do Brasil - realiza o 1º Old Cars evento que tem como objetivo reunir veículos Chevrolet com mais de 30 anos de fabricação, além de clássicos de outras marcas.

O evento, gratuito e aberto ao público, acontece das 09 às 17h com food trucks, exposição e venda de miniaturas colecionáveis do Espaço Diecast, exposição e venda de telas do artista Antonio Ariel Teixeira Filho e participação da Grilo Gringo Barber Shop.

Entre os destaques do evento estão um Camaro de performance da Legend Motors e um Camaro SS 1967 do Curitiba Antique Car. Além disso, haverá também um Camaro Fifty, série limitada em comemoração aos 50 anos do modelo, um exemplar raro já que apenas 100 unidades desembarcaram no Brasil. Participação da Confraria do Hot de Curitiba, do Clube dos Chevetteiros Curitiba, entre outros.

Saiba mais sobre o evento em https://goo.gl/vaa9FE ou ainda pelo telefone (41) 9 9809-0014. O evento acontece no dia 16 de setembro, sábado, das 09 às 17h, no pátio da concessionária Valesul Chevrolet em São José dos Pinhais (Av. Das Torres, 1.680, São Cristóvão, SJP, próximo ao Portal de acesso a cidade). Realização: Valesul Chevrolet. Promoção: Fabiano Guma.