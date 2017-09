Comissão da Câmara aprova taxa do lixo e previdência complementar

A Comissão de Serviço Público da Câmara Municipal de Curitiba aprovou hoje pareceres favoráveis a mais dois projetos do pacote de ajuste fiscal do prefeito Rafael Greca (PMN). O primeiro prevê a desvinculação da cobrança da taxa de lixo do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU). Com isso, imóveis hoje isentos do IPTU passarão a pagar a taxa, o que segundo a prefeitura, representará um aumento de R$ 84 milhões na arrecadação anual.

Também foi aprovada a criação de um fundo complementar de previdência para os futuros servidores públicos da Capital, o CuritibaPrev. A proposta limita o valor das aposentadorias dos servidores ao teto do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), hoje de R$ 5.531,31. Quem quiser receber acima desse valor, terá que contribuir com o fundo complementar.

Em ambos os casos, Tico Kuzma (Pros), Oscalino do Povo (Pode) e Julieta Reis (DEM) votaram favoravelmente aos projetos que compõem o pacote, contra os posicionamentos de Cacá Pereira (PSDC) e Professora Josete (PT).

