Dias de calor em Curitiba duram até a chegada da primavera

Curitiba ainda deve ter dias mais quentes neste “veranico” de setembro. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), as temperaturas mais altas serão registradas entre hoje e amanhã. As máximas previstas podem chegar a 30ºC, com nebulosidade variável pela manhã e céu limpo durante a tarde. As mínimas não ficam abaixo dos 13ºC. Para o sábado, a máxima prevista é de 25ºC na Capital paranaense.

As tardes quentes em Curitiba devem durar até o final do inverno. Até lá, as temperaturas máximas oscilam entre 25ºC no próximo sábado e 30ºC, no dia 22, quanto tem fim o inverno e começa a primavera. No dia seguinte, contudo, uma frente pode provocar chuvas na Capital, e assim fazder com que as máximas caiam aé os 20ºC. Nos dias seguintes as máximas não sobem muito, mantendo o clima ameno pela próxima semana.

Umidade

A umidade relativa do ar anda bastante baixa no Paraná, o que pode ser prejudicial para quem pratica atividades físicas. A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera o índice de 60% como confortável para a saúde humana. Ontem, os índices ficaram baixos no interior. No Noroeste houve registro abaixo dos 20%.

A principal recomendação é para evitar a prática de atividades físicas entre as 10 horas e as 16 horas, pois a baixa umidade dificulta a respiração e a transpiração. Também é recomenvável usar roupas leves, manter o corpo hidratado (nunca descuidar do consumo de água ou isotônicos), fazer mais pausas durante os exercícios (sem parar totalmente, no entanto) e usar umidificadores de nariz (o ar seco pode ferir a região) e hidratantes labiais.