Curitiba sedia maior exposição de orquídeas do Paraná no fim de semana

Organizada pela Associação Paranaense de Orquidófilos (APRO), a 110ª Exposição de Orquídeas de Curitiba acontece de amanhã a domingo no Bosque São Cristóvão, em Santa Felicidade, Curitiba. A exposição, com aproximadamente 600 plantas de coleção, estará aberta ao público das 9 às 20 horas amanhã e no sábado, e das 9 às 18 horas de domingo, é a maior do Paraná. A expectativa de público para esta edição é de mais de cinco mil visitantes.

A exposição reúne apaixonados por orquídeas, como por exemplo, o orquidófilo Cláudio Spanhol, que mora em Curitiba e tem uma paixão pela planta e por causa desse amor, coleciona cerca de 550 espécies de orquídeas.

O visitante terá ainda a oportunidade de apreciar espécies raras, comprar desde pequenas mudas até plantas adultas floridas e também pode participar do curso gratuito de cultivo das orquídeas, que acontece todos os dias do evento, às 15 horas. O Bosque São Cristóvão fica no bairro Santa Felicidade, Rua Margarida Ângelo Zardo, 85. O ingresso vai custar R$ 5. As aulas gratuitas não precisam de inscrição.