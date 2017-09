Mulheres de Paranaguá podem contar com 'botão do pânico' em breve

Na terça-feira o prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque, participou de reunião sobre o projeto do Governo do Estado do Dispositivo de Segurança Preventiva (DSP) de proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, também conhecido como "botão do pânico". Nos próximos meses, Paranaguá deve implantar uma Patrulha Maria da Penha.

Ainda em fase de estudos, o objetivo é disponibilizar a partir de 2018, para as mulheres parnanguaras com medida protetiva contra agressores, o botão do pânico que deverá ser apertado em caso de desrespeito à medida judicial, acionando automaticamente Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal (GCM) ao socorro da vítima e para efetivar a prisão do agressor.