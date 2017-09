Programa da Prefeitura contabiliza 24 mil cães e gatos no município

Campina Grande do Sul possui aproximadamente 20.871 cães e 3.130 gatos. A estimativa, apurada pelo "Programa Bem-Estar Animal, Guarda Responsável e Controle Populacional de Cães e Gatos por Meio de Esterilização Cirúrgica", confirma os dados do último levantamento do IBGE. Deste total, cerca de 1.043 cães e 156 gatos são de rua.

O censo foi a primeira etapa do programa, lançado pela prefeitura em fevereiro. Também está autorizada a licitação para a compra do veículo que fará o transporte dos animais até as clínicas credenciadas para a esterilização cirúrgica, que devem ser iniciadas em 2018.