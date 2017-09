Sesc prepara feira do livro em Curitiba e 22 cidades do Paraná

Feira do livro e Semana Literária tem programados 425 atividades (foto: Franklin de Freitas)

O Sesc-PR promove na semana que vem em todo o Estado uma das maiores feiras e encontros literários do Brasil, a 36ª edição da Semana Literária Sesc PR e Feira do Livro. O evento ocorre simultaneamente em Curitiba, na Praça Santos Andrade, em frente à Universidade Federal do Paraná (UFPR), e em outras 22 cidades paranaenses. A estrutura para a feira em Curitiba já está em montagem.

Neste ano, a programação traz como tema central a “Literatura e(m) movimento: travessias do tempo e do espaço”. “Durante seis dias, reuniremos mais de 425 atividades, entre mesas-redondas, oficinas, apresentações artísticas, exibição de filmes, entre outras; com a presença de mais de 160 convidados, além de livrarias e editoras universitárias presentes”, revela a diretora de Educação, Cultura e Ação Social do Sesc PR, Maristela Massaro Carrara Bruneri.

A semana também proporá uma reflexão sobre a literatura e o potencial que ela tem de trânsito. “A ideia de trânsito se desdobra em várias compreensões. Mobilidade pode se referir à literatura como sendo capaz de estabelecer interfaces com a música, a dança, a performance, as artes plásticas, a memória, contaminando-as com características através do tempo e do espaço”, destacam os curadores da Semana Literária.