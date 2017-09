Juventude católica realiza ações no sábado e domingo

No sábado e domingo, Curitiba celebrará o Dia Nacional da Juventude (DNJ). A 32ª edição do evento será sediada na Paróquia São Cristóvão, na Vila Guaíra, e mais de 250 jovens devem participar. As reflexões do DNJ são propostas pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e seguem o tema ‘Juventudes em defesa da vida dos povos e da mãe terra’, inspirado na Campanha da Fraternidade 2017 que trata dos Biomas Brasileiros e preservação da vida.

A programação do DNJ curitibano conta com formações, Leitura da Palavra, ações sociais, missão, entre outras atividades. O sábado é inteiro dedicado às Missões Jovens Diocesanas. Em equipes, os jovens vão visitar hospitais, terminal, praças e casas das famílias para fazer a evangelização e deve reunir mais de 100 jovens.

No domingo a expectativa é de mais de 250 jovens e neste dia acontecem oficinas e rodas de conversa, com temas como liderança, política, jogos teatrais, danças, música, fotografia, audiovisual, reciclagem, meio ambiente, dicas para vestibular e mercado de trabalho.

O Dia Nacional da Juventude é celebrado sempre no último domingo do mês de outubro, mas as dioceses no Brasil escolhem as datas para a celebração localmente. Em Curitiba a antecipação é realizada para evitar coincidir com época de vestibulares.