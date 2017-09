Maduro e oposição iniciam negociação por novo diálogo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Representantes do governo venezuelano e da oposição viajaram nesta quarta-feira (13) para a República Dominicana para iniciarem um processo que pode levar a uma nova rodada de conversas entre os dois lados. Ambos os grupos aceitaram o convite do presidente dominicano, Danilo Medina, para tentarem negociar um acordo que ponha fim à crise que atinge a Venezuela. O diálogo em si, porém, ainda deve demorar para começar. No momento, governo e oposição se encontraram separadamente com Medina para estabelecerem as condições de negociação. "Conversando as pessoas se entendem, é isso que viemos dizer, vamos nos sentar e discutir para chegar a um acordo", afirmou Jorge Rodríguez, indicado pelo ditador Nicolás Maduro como represente do governo nas conversas. Segundo ele, governo e oposição estão "muito perto de resolverem alguns pontos essenciais." A oposição, que está representada por um grupo de deputados e dirigentes, avisou, porém, que a ida para a República Dominicana não significa um início de diálogo. Para que as conversas de fato avancem, a coalizão opositora MUD (Mesa de Unidade Democrática), apresentou na terça (12) suas exigências. Entre elas estão a realização de eleições presidenciais em 2018, a libertação de opositores presos, o respeito a autonomia do Parlamento (que tem maioria oposicionista) e uma ação imediata para resolver a crise econômica no país. Maduro não respondeu se aceita as condições. "Para um diálogo, devem estar o Vaticano, a ONU, os governos democráticos com peso mundial, tudo com uma agenda clara e com garantias. Isso é possível? Maduro tem a resposta", disse nesta quarta (13) o líder opositor Henrique Capriles. Caso o diálogo ocorra, não será a primeira vez que Maduro e opositores aceitam sentar à mesa. O Vaticano mediou um processo de conversa entre chavismo e oposição no final de 2016. A oposição, porém, se retirou em janeiro deste ano, quando acusou Maduro de descumprir a promessa de soltar os presos políticos.