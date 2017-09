Falta de energia após furacão Irma deixa 8 mortos em asilo na Flórida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A passagem do furacão Irma provocou a morte de ao menos oito pacientes de uma casa de repouso no Estado americano da Flórida que ficou sem eletricidade devido à tempestade, disseram autoridades nesta quarta (13). O asilo estava sem ar-condicionado, disse a prefeita do condado de Broward, Barbara Sharief, a repórteres. A polícia iniciou uma investigação para determinar por que a instituição em Hollywood, cidade vizinha a Miami, estava sem eletricidade. Uma das tempestades mais poderosas registradas no Atlântico no momento em que atingiu o Caribe na semana passada, o Irma deixou mais de 70 mortos nos EUA e nas ilhas do Atlântico, segundo autoridades. O furacão chegou a ser classificado na categoria 5 pelo Centro Nacional de Furacões dos EUA antes de arrefecer. "Foi um furacão extremamente perigoso e catastrófico", disse nesta quarta o porta-voz do centro, Dennis Feltgen, ao informar que o Irma havia se dissipado. Ao menos 36 pessoas morreram na Flórida e em Estados vizinhos, e a destruição foi generalizada na região das ilhas Keys, onde o Irma chegou no domingo (10) e se tornou o segundo grande furacão desta temporada no país, depois de o Harvey deixar 28 mortos e devastar o Texas. Três moradores idosos foram encontrados mortos no Centro de Reabilitação de Hollywood Hills, e outros três foram levados para o hospital, onde morreram mais tarde. Na noite desta quarta-feira, mais dois tiveram a morte confirmada. "Trabalharei agressivamente para exigir respostas sobre como este acontecimento trágico aconteceu", disse o governador da Flórida, Rick Scott. "Esta situação é incompreensível. Toda instituição que esteja encarregada de cuidar de pacientes deve adotar todas as ações e precauções para manter seus pacientes em segurança." ENERGIA Cerca de 9 milhões de pessoas estavam sem energia nesta quarta na Flórida e em Estados vizinhos. A companhia de energia da Flórida diz que partes do Estado podem ficar sem luz até o dia 22 de setembro. O Irma causou cerca de US$ 25 bilhões em perdas cobertas por seguros, sendo US$ 18 bilhões nos EUA e US$ 7 bilhões no Caribe, de acordo com uma estimativa da empresa especializada Karen Clark & Co. Algumas ilhas caribenhas, porém, foram quase totalmente devastadas, como Saint Martin, cujo território pertence parte á França e parte à Holanda. Nas ilhas Keys, cerca de 25% das casas foram destruídas, segundo autoridades, e 65% tiveram danos graves. "Eu não tenho casa, não tenho emprego, não tenho nada", disse Mercedes Lopez, 50, cuja família fugiu das Keys sexta (8). A casa e o posto de combustível onde ela trabalhava foram destruídos. Três pessoas morreram de envenenamento por monóxido de carbono na Flórida, incluindo dois adolescentes, devido a um gerador portátil ligado dentro de casa. O presidente Donald Trump deve visitar a região nesta quinta (14).