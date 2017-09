Ex-executivo é preso após oferecer recompensa por cabelo de Hillary

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-executivo da indústria farmacêutica Martin Shkreli,34, foi preso nesta quarta-feira (13) após postar em redes sociais que daria US$ 5.000 (R$ 15,6 mil) a quem arrancasse um fio de cabelo de Hillary Clinton. Shkreli foi condenado em agosto por fraudes financeiras, mas aguardava em liberdade a definição de sua sentença após pagar uma fiança de US$ 5 milhões (R$ 15,6 milhões). Após seu comentário nas redes sociais, porém, a procuradoria pediu na semana passada que ele fosse preso, já que representava um "perigo para a comunidade". O juiz que cuida do caso, Kiyo A. Matsumoto , aceitou nesta quarta o pedido e mandou o ex-executivo para a prisão. Ele deverá permanecer lá até janeiro, quando sairá o resultado de sua condenação. "Há um perigo demonstrado através deste post", disse o juiz ao decidir pela prisão. Nas redes sociais, Shkreli se apresenta como Pharma Bro e costuma fazer declarações polêmicas. Seus advogados argumentaram, sem sucesso, que o post do ex-executivo —que depois foi apagado— foi satírico e seu conteúdo é menos ofensivo do que algumas declarações do presidente americano, Donald Trump. "No clima político atual, a dissidência, infelizmente, muitas vezes tomou a forma de sátira política, hipérbole, paródia ou sarcasmo", disse o advogado, Ben Brafman. "Entretanto, há uma diferença entre os comentários destinados a ameaçar ou assediar e comentários —embora ofensivos— que se destinam a sátira política ou humor tenso". Já os procuradores argumentaram que havia um risco de que algum seguidor de Shkreli levasse a ideia a sério e tentasse atacar Hillary, que atualmente está em um turnê de lançamento de seu novo livro. O Serviço Secreto iniciou uma investigação própria sobre o caso. Shkreli ficou conhecido por sua gestão na empresa farmacêutica Turing Pharmaceuticals. Quando a companhia adquiriu o direito de um remédio usado contra toxoplasmose -doença comum em pacientes com Aids-, o executivo aumentou o preço do medicamento em mais de 5.000%.