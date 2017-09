Há alguns dias, Evaristo Costa publicou no Instagram uma foto em frente a um lago, e rapidamente alguns internautas disseram que ele estava parecido com Josh Radnor, conhecido por interpretar Ted Mosby na série “How I Met Your Mother”. E, como Evaristo nunca decepciona os fãs, resolveu entrou na brincadeira. Após as comparações, o jornalista postou uma montagem dele ao lado do ator norte-americano, em que ambos usam uma camisa xadrez. “Só emprestei a camisa. Depois devolve, tá, Ted?”, escreveu Evaristo na legenda. Mas a brincadeira não parou por aí: Evaristo publicou um print que mostra que Josh agora o segue no Twitter. “Agora que somos amigos, pode ficar com a camisa. Welcome, Josh Radnor #friends #HIMYM”, tuitou o jornalista.

Celebridades

Lady Gaga admite que está com doença incurável e revela tratamento curioso

A cantora Lady Gaga revelou que sofre de artrite reumatoide – uma doença crônica e inflamatória que não tem cura e se manifesta por dor e inchaço de várias articulações ao mesmo tempo e em qualquer idade. “A dor nos quadris não vai mais me parar”, declarou a cantora, em entrevista à revista americana ‘Arthritis’. Ela ficou um tempo afastada dos palcos para tratar uma lesão na região. Depois de receber mensagens de apoio dos fãs e de pacientes com a doença, ela também resolveu compartilhar em seu perfil no Instagram um tratamento que a ajuda no alívio das dores: a sauna infravermelha.

Fez cover bizarro

Baterista do Pink Floyd compartilha vídeo de brasileiro

O piauense José da Cruz Silva, cujo nome artístico é Gleyfy Brauly, é fã de Pink Floyd e gravou um vídeo cantando e tocando o clássico “Another Brick In The Wall” no teclado. Para sua surpresa, o vídeo chegou até o baterista da banda, Nick Mason. “Quando você soa tão bem assim, você nem precisa saber todas as palavras”, brincou Mason, em referência ao inglês precário do brasileiro. O vídeo foi compartilhado mais de 29 mil vezes e, nos comentários, muitos brasileiros se orgulham do músico. Após ser compartilhado por Mason, a página de Greyfy Brauly recebeu centenas de novas curtidas e avaliações positivas de pessoas de diversos países.

Cinema

Aos 65 anos, Liam Neeson diz que vai se aposentar dos filmes de ação

Liam Neeson anunciou ontem, durante o Festival de Cinema de Toronto, que vai se aposentar dos filmes de ação. Neeson ficou conhecido por seus trabalhos em dramas como “A Lista de Schindler” (1993), mas assumiu o papel de herói de ação ao estrelar “Busca Implacável” em 2008 e, desde então, protagoniza longas do gênero. “Eu tenho 65 anos. Eventualmente o público vai pensar: vamos lá, não dá mais”, disse ele. O ator contou que vai lançar mais dois filmes de ação — “Hard Powder” e “The Commuter” — e depois chega.

Youtube

PewDiePie faz vídeo pedindo desculpas por comentário racista

Após se envolver em uma nova polêmica, o youtuber sueco Felix Kjellberg, conhecido como PewDiePie, pediu desculpas pelo comentário racista durante uma de suas lives do jogo Playerunknown’s Battlegrounds no YouTube — ele usou um insulto racista em inglês para designar um adversário que o havia derrotado. “Não vou tentar justificar o que eu fiz porque não tem justificativas. Eu não sou uma daquelas pessoas que acham que pode falar qualquer coisa sem consequências. Não é isso. Simplesmente sou um idiota. Mas isso não justifica o que ou como eu disse”, falou. PewDiePie é o youtuber com mais seguidores no mundo: mais de 52 milhões.

Níver do dia

Alex

ex-futebolista brasileira

40 anos