Apresentador de TV Larry King divulga que se curou de câncer de pulmão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador de TV americano Larry King, 83, revelou nesta quarta-feira (13) que foi diagnosticado com câncer de pulmão em estágio inicial em julho. King fez uma cirurgia para tratar do tumor maligno, e afirma estar bem agora. "O motivo de eu contar isso público é para dizer às pessoas: 'façam um raio-x!' Se eu não tivesse feito o exame, o câncer teria progredido", disse em entrevista. O apresentador do "Larry King Live" diz que faz exames de raio-x anualmente após sofrer ataques cardíacos e realizar uma cirurgia no coração.