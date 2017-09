Governo inicia PDV de servidores federais

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo abriu nesta quarta (13) a adesão de servidores públicos federais ao PDV (Programa de Demissão Voluntária) anunciado pela equipe econômica como medida de contenção de gastos. Os servidores interessados da administração direta, além de fundações e autarquias, poderão aderir nos seus órgãos ou entidades de origem até 31 de dezembro. Também foi regulamentada outra medida anunciada pelo governo federal para conter despesas com pessoal, a jornada reduzida de trabalho, para a qual não há prazo limite de adesão. "Essas são as únicas medidas capazes de reduzir despesas com o estoque [de pessoal], já que não temos capacidade de demissão como tem o setor privado", afirmou o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira. "Lembrando que no governo Collor isso ocorreu, mas as pessoas depois foram reincorporadas por decisões judiciais." A previsão é que o PDV e a jornada reduzida permitam que o governo economize R$ 1 bilhão ao ano. De acordo com o Ministério do Planejamento, quem aderir ao PDV receberá 1,25 de salário por ano trabalhado, além de valores como férias e gratificação natalina. Essa indenização será parcelada mensalmente -o número de parcelas será determinado pelo tempo de serviço do funcionário público. A pasta informou ainda que, para 22 carreiras, a adesão será limitada ao teto de 5% dos servidores. Entre essas carreiras, estão advogado da União e procurador da Fazenda Nacional.