Sport bate Ponte Preta nas oitavas da Sul-Americana e ameniza crise

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após seis jogos sem saber o que é vencer, o Sport finalmente conseguiu comemorar um grande triunfo ao bater a Ponte Preta por 3 a 1 nesta quarta-feira (13), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Diante de sua torcida na Ilha do Retiro, Ronaldo Alves, Rithely e André fizeram os gols da equipe pernambucana. Felipe Saraiva descontou para a equipe alvinegra. Com o resultado, o Sport consegue uma boa vantagem para o jogo da volta. No Moisés Lucarelli, a equipe poderá garantir vaga nas quartas de final da competição mesmo sendo derrotado por um gol de diferença. Já a Ponte Preta contará com a força de sua torcida e terá que buscar uma vitória de 2 a 0 ou três gols de diferença para avançar de forma direta ao torneio sul-americano. A vitória também ameniza a crise que vive o clube pernambucano, que ficou evidenciada com comentários de Vanderlei Luxemburgo após o time sofrer goleada de 5 a 0 para o Grêmio. Nos últimos seis jogos, o Sport foi derrotado quatro vezes e empatou duas. A equipa rubro-negra não sabia o que era comemorar um gol desde 5 de agosto, quando perdeu para o Corinthians por 3 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. SPORT Magrão, Rodrigo Prata, Ronaldo Alves, Durval e Mena; Rithely, Patrick, Sander e Diego Souza; Lenis (Rogério) e André (Anselmo). T.: Vanderlei Luxemburgo PONTE PRETA Aranha, Nino Paraíba (Claudinho), Marllon, Luan Peres e Danilo Barcelos; Fernando Bob, Naldo e Elton (Renato Cajá); Felipe Saraiva, Lucca (Jeferson) e Léo Gamalho. T.: Gilson Kleina Estádio: Ilha do Retiro, em Recife (PE) Juiz: Gustavo Murillo (COL) Cartões amarelos: Durval, Sander e Diego Souza (SPO); Danilo Barcelos, Nino Paraíba e Fernando Bob (PON) Gols: Ronaldo Alves (SPO), aos 7 minutos, e Rithely (SPO), aos 44 minutos do primeiro tempo; André (SPO), aos 30 minutos, e Felipe Saraiva (PON, aos 37 minutos do segundo tempo