Flamengo empata sem gols com a Chape nas oitavas da Sul-Americana

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo inaugurou a sua participação nas oitavas de final da Copa Sul-Americana jogando mal. Na Arena Condá, o time rubro-negro colocou força máxima em campo, mas não saiu do empate por 0 a 0 com a Chapecoense, nesta quarta-feira (13). O resultado deixou os cariocas com a obrigação de vencer o jogo de volta, marcado para o próximo dia 20, às 19h15, na Ilha do Urubu, para avançar às quartas. Os catarinenses podem empatar com gols. A repetição do placar leva a decisão para os pênaltis.

A etapa inicial de Chapecoense e Flamengo foi fria. Os dois times estudaram bastante o jogo e não se mostraram inspirados. Foram raras as chances criadas. Paolo Guerrero foi o atleta mais efetivo. Teve um chute bloqueado, deu trabalho aos zagueiros rivais, se apresentou para tabelas e cobrou uma falta com relativo perigo. Ainda recebeu um cartão amarelo do árbitro boliviano Gery Vargas. Pelo lado da Chapecoense, a principal chance foi em um arremate de Alan Ruschel, defendido por Diego Alves aos 41 minutos.

Logo no início da segunda etapa, Flamengo teve chance de abrir o placar, mas Jandrei impediu o gol com uma bela defesa. Diego cobrou falta, o zagueiro Réver subiu mais que os defensores do time da casa e arrematou para o bloqueio do goleiro da Chape. Já aos 29 minutos, Penilla bateu de fora da área. Diego Alves fez a defesa, mas proporcionou o rebote. Reinaldo errou a finalização e perdeu o gol cara a cara com o arqueiro rubro-negro. No final do duelo, a Chapeceonse teve nova chance à queima roupa, mas Penilla perdeu.

ATLÉTICO NACIONAL

A partida marcou o reencontro do técnico Reinaldo Rueda e do atacante Orlando Berrío com a Chapecoense. Os dois defendiam o Atlético Nacional, da Colômbia, na ocasião da tragédia com o avião do clube catarinense —que matou 71 pessoas, entre jogadores, comissão técnica, dirigentes e jornalistas. O atual comandante rubro-negro foi um dos líderes no processo de celebrar a Chape como campeã da Sul-Americana do ano passado. Tudo havia sido conversado com os atletas do elenco, do qual Berrío fazia parte. A dupla foi muito celebrada em Chapecó.

CHAPECOENSE Jandrei, Apodi, Grolli, Fabrício Bruno e Reinaldo; Moisés Ribeiro (Lucas Marques), Canteros e Lucas Mineiro; Alan Ruschel (Luiz Antonio), Tulio de Melo (Penilla) e Wellington Paulista. T: Emerson Cris

FLAMENGO Diego Alves; Rodinei, Réver, Juan e Pará; Cuéllar, Willian Arão e Diego (Everton Ribeiro); Everton (Vinicius Júnior), Berrío (Lucas Paquetá) e Guerrero. T: Reinaldo Rueda

Estádio: Arena Condá, em Chapecó (SC) Juiz: Gery Vargas (BOL) Cartões amarelos: Reinaldo e Fabrício Bruno (CHA); Guerrero, Réver, Cuéllar e Everton Ribeiro (FLA)