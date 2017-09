Temer pede à base que defenda o governo

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Com a deflagração de uma nova crise política, o presidente Michel Temer pediu nesta quarta-feira (13) à base aliada que defenda o atual governo e que rebata as críticas feitas a ele. Em café da manhã com parlamentares governistas, no Palácio da Alvorada, o presidente pregou que não se pode ficar em silêncio ou se aquietar diante de acusações contra a administração peemedebista. "Eu pediria que vocês incentivem os nossos deputados e senadores para fazer um discurso de rebate. Porque, muitas vezes, eu vejo que a pessoa ouve uma coisa negativa e se aquieta, fica em silêncio. Não pode se aquietar", disse. Em discurso, ele ressaltou que o país não pode ficar paralisado e que não é hora de se envolver em questões da alçada de outros Poderes, em referência às investigações contra o governo analisadas pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Em menos de 24 horas, o presidente foi citado em investigação da Polícia Federal e se tornou alvo de inquérito aberto pelo STF. Há ainda a expectativa de apresentação de denúncia por obstrução judicial e formação de quadrilha pela Procuradoria-Geral da República. PREVIDÊNCIA No encontro, o presidente expôs recentes dados econômicos de recuperação, considerados o principal trunfo de seu mandato. Ele pediu aos parlamentares que, em reposta às críticas, divulguem as informações. Temer fez um apelo para a retomada das discussões das reformas governistas, como a previdenciária. Segundo o ministro Maurício Quintella (Transportes), o governo mira a reforma tributária, menos polêmica, e fala em esforço para discutir a previdenciária. Quintella admitiu que a base parlamentar se encontra desmobilizada, mas negou que a desmobilização tenha se dado apenas pelas denúncias envolvendo o governo. Segundo ele, há resistência de parte do Congresso em relação à reforma previdenciária em razão da proximidade das eleições.