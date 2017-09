Prisão é lamentável, afirma defesa

SÃO PAULO, SP, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Em comunicado ao mercado, a JBS afirmou que tomou conhecimento na manhã desta quarta (13) da prisão de Wesley Batista, diretor presidente do grupo, e que ainda não teve acesso à íntegra da decisão. A empresa também divulgou que manterá os "seus acionistas e o mercado devidamente informados" sobre o mandado de prisão. A respeito da prisão de Wesley, o advogado Pierpaolo Bottini afirmou: "É absurda e lamentável a prisão e o inquérito aberto há vários meses em que investigados se apresentaram para dar explicações. Mais uma vez o Estado brasileiro é desleal com quem colabora com a Justiça". O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro -o Kakay, defensor dos Batista no STF desde a semana passada- divulgou nota em que afirma que os irmãos poderiam ter incluído um anexo em seu acordo de delação sobre o suposto uso de informação privilegiada. "Se existisse qualquer irregularidade, eles teriam acrescentado um anexo, o que levaria a imunidade completa também sobre este fato. Parece óbvio que não fizeram porque não há crime algum. Poderiam ter evitado a investigação e estariam hoje sob o manto da imunidade". "A prisão surpreende e causa indignação pois é absolutamente desnecessária", completa.