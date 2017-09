Em suas fotografias, Guilherme Glück registrou a cultura local lapeana (foto: Divulgação)

Em setembro, o Museu da Imagem e do Som do Paraná leva a exposição “As noivas de Glück” para a Casa Lacerda, na Lapa-PR. A exposição abre amanhã, às 18h30, e permanece em cartaz até o dia 15 de outubro de 2017. Em suas fotografias, Guilherme Glück registrou a cultura local (principalmente a lapeana) do início do século XX. A mostra é composta por fotografias capturadas em cerimônias da época na região sul, com enfoque nas noivas. O acervo do fotógrafo com mais de 40 mil chapas de vidro pertence ao MIS-PR.



Guilherme Glück

Nascido em Santa Catarina, Guilherme Glück se estabeleceu na Lapa e trabalhou como fotógrafo ambulante. Ele percorreu a região norte de Santa Catarina e sul do Paraná, onde fez registros fotográficos do cotidiano dos habitantes, seus costumes e tradições. Seus retratos do dia a dia regional são considerados um legado para a fotografia paranaense.

Serviço

Abertura da exposição “As noivas de Glück”

Dia: 15 de setembro de 2017 às 18h30

Período expositivo: até 15 de outubro de 2017

Entrada: gratuita

Museu Casa Lacerda

Onde: Rua XV de Novembro, 67 – Centro. Lapa/PR

Visitação: terça a domingo, das 9h às 12h e das 13h às 17h.

Entrada: R$ 2 e R$ 1 (meia). Meia para estudantes, professores e doadores de sangue. Entrada gratuita toda terça-feira.

(41) 3622-3524