Peça transita entre a comédia e a ironia (foto: Ana Valeria Caetano/ Divulgação)

A polarização da política nacional, a disputa de “verdades” nem sempre tão verdadeiras e uma vasta retórica de grampos, delações, justificativas e acusações. A Lava Jato tornou-se um terreno fértil para o absurdo da política no campo jurídico e agora ganha vida nos palcos do Teatro Curitibano. Estreia no dia 14 de setembro, no Mini Auditório do Teatro Guaíra, Lava Jato, Comédia de Poder.

Com texto e direção do dramaturgo Cesar Almeida, produção do dramaturgo Fernando Cardoso e colaboração do jornalista, Pedro Rodrigues Neto, a comédia promete mexer com o público com um ambiente de “caos”, poder, mentiras e muita ironia. “Tempos estranhos e perigosos pedem uma arte reflexiva que traga uma visão do atual panorama. Teatro precisa resgatar esse contato com o espectador”, disse o diretor Cesar Almeida.

Segundo o diretor, a montagem é uma grande performance contemporânea, com texto dinâmico caracterizado por um humor irônico, mistura a sátira com paródias, em um protesto dentro de uma narrativa cômica de situações que o país vem enfrentando. “O país vive um momento de tantas incertezas políticas que assolam a vida do cidadão, tudo devido à desenfreada e vergonhosa atuação de políticos representantes do povo, que levar essa peça aos palcos passa a ser uma obrigação do Teatro, que, desde os tempos mais remotos, sempre teve o papel da crítica e do convite a reflexão”, pontuou Fernando Cardoso.

Cardoso explica que a montagem da peça, transita em diversos estágios, por meio de um Teatro musical divertido, satírico, onde a reflexão sobre o momento atual tem a intenção de fazer com que o público se reconheça nesse contexto como agente protagonista de transformação social e não um mero coadjuvante. O diretor Cesar Almeida, no entanto, avisa que para alguns o musical poderá soar como politicamente incorreto satirizando a política como um todo.

Serviço

Inadequado para menores de 18 anos.

Quando: de 14 de setembro a 1 de outubro. Quinta a sábado - 21h, domingo - 19 horas

Onde: Mini Auditório do Teatro Guaira

Rua Amintas de Barros, s/n

Informações: (41) 3304-7979 / 3304-7982

Vendas pelo disk ingressos: www.diskingressos.com.br (41) 3315-0808