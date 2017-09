Lula afirma que Palocci faz 'ficção' e é frio e calculista

ANA LUIZA ALBUQUERQUE, CATIA SEABRA E ESTELITA HASS CARAZZAI CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Em seu segundo depoimento ao juiz Sergio Moro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou o ex-ministro Antonio Palocci de "calculista, frio e simulador" e negou que tenha feito qualquer tipo de acerto ilícito com a empreiteira Odebrecht. "É a peça de ficção mais hilariante que eu vi", disse. O ex-presidente falou por duas horas nesta quarta (13), uma semana depois que seu ex-ministro da Fazenda afirmou que ele avalizou um "pacto de sangue" com a Odebrecht, com o pagamento de R$ 300 milhões em vantagens indevidas em troca de manter o protagonismo da empreiteira no governo. "A desfaçatez do companheiro Palocci foi de tal magnitude que ele inventou uma história", afirmou. Nessa ação, Lula é acusado de se beneficiar de vantagens indevidas pagas pela empreiteira Odebrecht -incluindo a compra de um terreno que seria destinado ao Instituto Lula e cuja negociação teria sido intermediada por Palocci. O ex-ministro também é réu na ação e negocia delação premiada. Lula disse que Palocci nem sequer era responsável por assuntos do instituto e que só se encontrava com o ex-ministro, depois de sua saída do governo, uma vez a cada oito meses. O petista afirmou não ter raiva de Palocci e disse que "ele tem o direito de querer ser livre". "O que não pode é, se você não quer assumir a tua responsabilidade pelos atos ilícitos que você fez, não jogue em cima dos outros." REUNIÃO Na audiência, o Ministério Público apresentou a Lula uma pauta de reunião de Emílio Odebrecht, patriarca da empreiteira, com Lula, que foi entregue à investigação. A reunião teria ocorrido no dia 30 de dezembro de 2010, fim do governo Lula, no Palácio do Planalto. O primeiro item da pauta é "'Passagem' do histórico de parceria" -o que seria uma referência à troca de governo, de Lula para Dilma, e ao acerto ilícito feito com o intermédio de Palocci. Na mesma agenda são listados, debaixo do título "Com ele", os itens: "Estádio Corinthians, Obras Sítio, 1ª Palestra Angola e Instituto". O petista disse que o documento é falso. "Essa agenda é mentirosa e nunca existiu", afirmou. LAVA JATO Lula ainda aproveitou o depoimento para fazer duras críticas ao Ministério Público Federal e à Operação Lava Jato, acusando-a de promover uma "caça às bruxas". "O que menos preocupa vocês agora é prova", disse. Para ele, a Lava Jato ficou "refém da imprensa". "Estamos vendo o que está acontecendo com o [Rodrigo] Janot", disse, se referindo ao procurador-geral da República. Por diversas vezes, Lula criticou o "Ministério Público da Lava Jato", afirmando que o órgão enveredou por um caminho para incriminá-lo e que "contaram uma grande mentira com PowerPoint". Houve momentos de tensão entre o ex-presidente e Moro. Lula chegou a acusar o juiz de ser desrespeitoso, e o magistrado pediu por pelo menos duas vezes que ele "não fizesse campanha ou discurso" e se ativesse à ação. Ao final da audiência, o petista fez uma pergunta a Moro: se ele poderia dizer aos netos que foi prestar depoimento a um juiz imparcial. Ele respondeu que sim, ao que Lula retrucou: "Porque não foi o procedimento na outra ação". Em certo momento, Moro afirmou que Lula "talvez estivesse um pouco rancoroso". Lula responde: "Eu fico preocupado quando as pessoas inventam uma história e tentam a cada momento transformar aquela inverdade em verdade". Em julho, dois meses após prestar o primeiro depoimento a Moro, Lula foi condenado nove anos e seis meses de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro em outro caso -ele é acusado de receber propina da empreiteira OAS com a cessão e reforma de um tríplex em Guarujá (SP). Para o advogado Cristiano Zanin Martins, que defende o ex-presidente, a Lava Jato "não busca a verdade". Zanin afirmou que a base do caso atual envolve oito contratos firmados pela Petrobras e que Moro e os procuradores não fizeram qualquer pergunta sobre isso. Segundo ele, não existe nenhuma prova de que qualquer valor oriundo de contratos com a estatal tenha sido dirigido ao ex-presidente, direta ou indiretamente.